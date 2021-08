LIVE VUELTA. Roglic laat ploegmaats jagen op vluchter Cort, wie klopt Sloveen op slotmuur?

Buitenlands voetbal Zaakwaarne­mer Jorge Mendes probeert CR7 naar Manchester City te pushen, terwijl Portugees gebles­seerd moet afhaken op training

14:01 In welk truitje speelt Cristiano Ronaldo op 1 september? Als het aan zaakwaarnemer Jorge Mendes ligt, trekt de Portugees naar Manchester City. Al zijn ze daar voorlopig nog niet al te happig op de komst van de superster. City? PSG? Of toch gewoon Juventus? Wie wilt Cristiano? Ondertussen in Turijn: CR7 verlaat de training met een armblessure.