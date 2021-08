LIVE VUELTA. Maxim Van Gils ontsnapt op eerste beklimming met Majka en Aru - Maken Mas en co Roglic het leven zuur?

La Liga Real Madrid wint met het kleinste verschil tegen Betis, Hazard mag een klein kwartier­tje meedoen en scoorde ei zo na de 0-2

0:05 Real Madrid heeft Betis met 0-1 verslagen. De Koninklijke had het lastig tegen een stug Betis, maar rechtsachter Carvajal brak op het uur de ban voor de ploeg van Thibaut Courtois en Eden Hazard. Onze nationale doelman stond in de basis. Hazard daarentegen mocht amper twaalf minuutjes meedoen. Hij had de 0-2 aan de voet, maar Rui Silva had een uitstekende reflex in huis. Vinicius - de grootste concurrent van Hazard - speelde een uitstekende wedstrijd.