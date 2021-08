LIVE VUELTA. Majka schildert kunststukje op het asfalt, achtervolger Kruijswijk komt geen meter dichter

Bundesliga Het Hertha Berlijn van Boyata en Lukebakio verliest met forfaitcij­fers tegen Bayern, Lewandow­ski maakt andermaal een hattrick

28 augustus Op de derde speeldag in de Duitse Bundesliga is Hertha zaterdagavond tegen een zware 5-0 nederlaag aangelopen op bezoek bij landskampioen Bayern München. Rode Duivels Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio stonden in de basis bij de club uit Berlijn en zagen Robert Lewandowski een hattrick scoren in de Allianz Arena. Thomas Müller en Jamal Musaila scoorden de overige twee doelpunten.