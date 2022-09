LIVE VUELTA. Juan Ayuso, de vijfde in de stand, gaat ondanks positieve coronatest toch van start - Schiet Merlier vandaag eindelijk raak op licht hellende aankomst?

Vuelta Dan toch nog kans op WK? Geen breuken voor Alaphilip­pe na val, wel een ontwrichte schouder

Julian Alaphilippe heeft geen breuken opgelopen bij z’n val tijdens de elfde etappe van de Vuelta. Dat maakte Quick.Step-Alpha Vinyl vanavond bekend. Nochtans was er even vrees voor een sleutelbeenbreuk nadat de wereldkampioen meteen naar de schouder tastte. Die is wel ontwricht. Het is nog niet duidelijk hoe lang Alaphilippe buiten strijd zal zijn en of hij het WK haalt.

1 september