LIVE. Volg hier het WK breakdance met Madmax: “Doel is altijd om hoogste plaats te behalen”

Rode Duivels Samen brons gepakt, nu samen A-internatio­nal: nieuwe Duivels Vanzeir en Faes kennen elkaar maar al te goed

They go way back, de nieuwe Rode Duivels. Dante Vanzeir en Wout Faes kennen elkaar goed. De leeftijdsgenoten, beiden geboren in 1998, speelden samen voor de nationale jeugdploegen, met in 2015 een derde plek op het WK in Chili als orgelpunt.

5 november