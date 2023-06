LIVE VIERING CITY. Parade in open bus na uur vertraging door slechte weer nu toch van start - De Bruyne koos voor Chinees restaurant in plaats van Ibiza

Gelders zorgt voor tweede Belgische ritwinst op rij in Giro voor beloften, roze blijft eigendom van Segaert

Twee op twee voor de Belgen in de Giro voor beloften. Na tijdritwinst van Alec Segaert was het nu aan Gil Gelders om in de eerste etappe in lijn de armen in de lucht te gooien. Onze landgenoot haalde solo de finish, het roze blijft eigendom van Segaert.