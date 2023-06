LIVE VIERING CITY. ‘King Kev’ met “Treble Airlines” terug in Manchester - Twee Belgen in CL-team van het seizoen

Vingegaard ook in koninginne­n­etap­pe heer en meester in Dauphiné, Campe­naerts haalt bergtrui binnen na lange solo

Jonas Vingegaard heeft de koninginnenetappe van de Dauphiné gewonnen. De Deen imponeerde opnieuw en had aan één aanval op de slotklim genoeg om zijn concurrenten achter te laten. Dat hij klaar is voor de Tour, is nu al duidelijk.