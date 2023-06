LIVE VIERING CITY. Kevin De Bruyne gespot bij opstappen teambus: ‘KDB’ met zonnebril én wedstrijdbal richting luchthaven

KIJK. De peperdure rugzak, de tranen, zijn meevieren­de vriendin en een sigaar: zo beleefde Erling Haaland de finale en het feest achteraf

Een goede Champions League-finale speelde hij niet, Erling Haaland, maar de Noor pakt in zijn eerste seizoen bij Manchester City wel meteen de ‘treble’ met de ‘Citizens’. En dat zorgde natuurlijk voor een pak emoties. “Ik heb voor het eerst in jaren geweend”, zei hij achteraf. Er was ook tijd voor wat qualitytime met vriendin Isabel. In de vroege uurtjes postte hij dan weer een foto met een sigaar in de mond.