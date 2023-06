LIVE VIERING CITY. De Bruyne trok met twee ploegmaats naar Chinees restaurant, “anderen voor één nacht naar Ibiza” - Vandaag parade in open bus

Alcohol, depressie, twee keer kanker en nu CL-finalist: het straffe levensver­haal van Francesco Acerbi, de man die Haaland moet afstoppen

Een oude tank moet een jonge god afstoppen. Maar Francesco Acerbi (35) kijkt Erling Haaland (22) in de Champions League-finale zonder angst in de ogen. De Italiaan overwon twee keer kanker, een alcoholverslaving en een depressie. Het straffe levensverhaal van een verdediger die als tiener een Ultra was van... AC Milan: “Neem je leven in handen en maak er een meesterwerk van.”