LIVE VIERING CITY. De Bruyne en co op vliegtuig richting Manchester - Twee Belgen in CL-team van het seizoen

The day after. Een geblesseerde Kevin De Bruyne reist na de Champions League-triomf samen met zijn ploegmaats terug naar Manchester, waar Manchester City maandagavond in een open bus door de straten van de stad zal rijden. Maar ook vandaag gaat het feestgedruis bij al wie City lief is gewoon verder. Volg alles in onderstaande liveblog.