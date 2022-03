LIVE. Verontwaardiging na besluit Paralympics: Russen mogen onder voorwaarden deelnemen - Vredesboodschap Andriy Shevchenko bij aanvang Milanese derby

Voetbal LIVE (20u45). De Ketelaere is terug na pijnlijke val, maar start wellicht op de bank - Wie wordt volgens jou eerste bekerfina­list?

Vanavond kennen we de eerste finalist in de Croky Cup. Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-0-voorsprong tegen AA Gent. Er is echter hoop bij de Buffalo’s, want in de eigen competitie klopten ze de landskampioen tweemaal. Wie haalt het? Volg het op HLN.be en VTM 2!

11:38