LIVE. Verlengingen! Voorlopig géén goals in Africa Cup-finale, sterspeler Mané liet penalty onbenut

Wielrennen Geen Mads Pedersen in Belgisch openings­week­end: titelverde­di­ger past voor Kuurne (en Omloop)

Mads Pedersen heeft zijn seizoensstart niet gemist. In de Ster van Bessèges trof de Deen van Trek-Segafredo raak in de openingsrit. In de tweede rit eindigde hij als tweede, net als in de GP La Marseillaise. De 26-jarige Pedersen heeft de goeie conditie al vroeg te pakken, maar toch laat hij het Belgische openingsweekend straks schieten.

4 februari