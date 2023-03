LIVE. “Verhaeghe en Mannaert hebben het schitterend opgebouwd, maar nu kwakkelen ze wel erg”: Jan Mulder ook kritisch voor Club-bestuur na ontslag Parker

Nathan Van Hooydonck wint ploegen­tijd­rit met Jum­bo-Vis­ma, maar mist gele trui op een haar: “Ach, daarvoor ben ik hier niet”

Tweede in Kuurne. En nu op één seconde na koning van Parijs-Nice, al was het maar voor even. Twee keer ‘net niet’: zot zou je er van worden. Niet Nathan Van Hooydonck (27), meester in bescheidenheid en (zelf)relativering. “Mijn belang is ondergeschikt aan dat van de ploeg.”