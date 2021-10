LIVE VELDRIJDEN. Wie stuift het best door het zand in de Kuil van Zonhoven?

VeldrijdenDe Kuil van Zonhoven, het is een waar begrip in veldritland. Na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie is de Kempense veldrit terug van weg geweest. Toon Aerts was in 2019 de laatste winnaar, wie rijdt op deze zonovergoten herstnamiddag naar de bloemen? Volg het live op deze pagina.