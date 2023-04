LIVE. Van 1-0 naar 1-2: Heymans brengt Charleroi zowaar op voorsprong in het Kuipje!

Nathan Van Hooydonck, die in schaduw van Jum­bo-suc­ces “wellicht beste voorjaar uit carrière rijdt”: “Zelf winnen? M’n programma maakt dat enorm lastig”

In de schaduw van alle overwinningen van Jumbo-Visma is meesterknecht Nathan Van Hooydonck aan een ijzersterk voorjaar bezig. Natuurlijk wil de 28-jarige Belg ook zelf eens winnen, maar: “Dan moet ik eigenlijk de Tour laten schieten en me richten op kleinere wedstrijden. Is dat wel de moeite waard?”