LIVE UK OPEN. Wade pakt uit met ninedarter! - Dimitri Van den Bergh uitgeschakeld na verlies tegen Searle

wielrennen Krijgt u door de Strade Bianche zin om over gravelwe­gen te crossen? Ontdek de tips van onze expert: “Fun, vrijheid én veiligheid”

Wout van Aert is er zaterdag niet bij, maar met wereldkampioen Julian Alaphilippe, Tour-winnaar Tadej Pogacar en wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock heeft de Strade Bianche nog altijd een deelnemerslijst om van te watertanden. Spektakel gegarandeerd op de Toscaanse grindwegen. Het gravel spreekt steeds meer mensen aan, maar wat is er toch zo leuk aan de gravelbike? Wat is juist het verschil met een mountainbike of koersfiets? En waar moet je beginnen als je er zelf eentje wil kopen? Gravelexpert en -liefhebber Christophe Impens legt het voor je uit.

3 maart