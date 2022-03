LIVE UK OPEN. Na Wade lukt ook Smith een ninedarter! - Wright en Clayton eruit - Van den Bergh uitgeschakeld na verlies tegen Searle

Buitenlands voetbal ‘Match van de Vrede’ loopt volledig uit de hand in Nederland: spelers bekogeld en vechtpar­tij­en op tribunes

Wat begon als een ‘Match voor de Vrede’ tegen de oorlog in Oekraïne, ontaardde in een match vol incidenten. Vitesse-Sparta (0-1) werd in blessuretijd gestaakt nadat de thuisfans zich misdroegen. De aanhang bekogelde spelers, eentje liep zelfs het veld op en in de tribunes speelden zich vechtpartijen af. De veiligheid kon niet meer worden gegarandeerd.

9:44