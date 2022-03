LIVE UK OPEN. Dimitri Van den Bergh uitgeschakeld na verlies tegen Searle - Van Gerwen laat zich verrassen door Heta

Croky Cup Kan bekerfina­le hét keerpunt worden voor Anderlecht? Kompany: “Dat is kort door de bocht, maar voor prijzen spelen is waar het om gaat"

Grote euforie in en rond het Lotto Park, maar daar deelt Vincent Kompany niet in. Met de bekerfinale zit hij (nog) niet in zijn hoofd. “Nu valt er nog niks te winnen tegen AA Gent.”

4 maart