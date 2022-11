LIVE TUNESIË-AUSTRALIË. De bal rolt! Krijgen we spektakel?

Futsal RSCA Futsal stunt in Champions League: Europees kampioen Barcelona wordt na spektakel­match in bedwang gehouden (5-5)

RSCA heeft furore gemaakt in de Europese futsalwereld! Europees kampioen Barcelona werd na een zinderende match in bedwang gehouden. Door het 5-5-gelijkspel behouden de Brusselaars kansen om de Final Four te halen, al wordt dat geen evidente zaak. Winnen met groot verschil zaterdag tegen het Roemeense Galati is een must.

25 november