LIVE. Toch nog spanning? Club met z'n tienen, Van den Bergh tikt 3-2 binnen

Masters Cincinnati Tsitsipas krijgt wind van voren na lepe tennistruc: “Dat vond ik niet aardig van de umpire”

15:22 Stefanos Tsitsipas heeft geen te beste beurt gemaakt in Cincinnati. De ergernis op de hals gehaald van het publiek, de umpire en vooral zijn tegenstander, Alexander Zverev. Na een verloren eerste set trok de 23-jarige Griek (ATP 3) met tas en al richting het toilet, waar hij zich acht minuten schuil hield. In de tribunes ondertussen: een hevig op zijn gsm tokkelende Apostolos, de vader/coach van Tsitsipas. Communicatie tussen speler en entourage is verboden in het tennis. In theorie althans.