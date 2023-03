LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Nieuwe kans voor de sprinters, schiet Philipsen raak? En mengt Van Aert zich?

Een nieuwe dag in Tirreno-Adriatico, een nieuwe kans voor de snelle mannen. Na een heuvelachtig eerste deel, is het tweede deel van de wedstrijd vlak. Gisteren moest Jasper Philipsen in een massasprint vrede nemen met plek twee achter Fabio Jakobsen. Kan onze landgenoot de rollen omkeren? En mengt Wout van Aert zich in de debatten? Volg de derde etappe op de voet in onderstaande liveblog.