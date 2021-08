LIVE. Thierry Henry tot na WK als assistent bij nationale ploeg - Duivels arriveren in Tubeke voor interlands

AA Gent Vrees om lange blessure voor Odjidja, Vanhaeze­brou­ck: “Ik hoop dat we hem niet kwijt zijn voor een aantal weken”

6:30 De blessure van Vadis Odjidja was een domper op de feestvreugde in Gent. Vroeg in de tweede helft moest de middenvelder met pijn aan de hamstrings naar de kant. “Odjidja was een risico, samen met Depoitre”, aldus Hein Vanhaezebrouck.