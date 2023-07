LIVE SUPERCUP. Janssen moet afhaken met een blessure, nieuwkomer Ondrejka meteen aan de aftrap

Mechelen-coach Steven Defour: "Een veredelde oefenwedstrijd"

Voor de tweede keer in drie maanden tijd mag KV Mechelen spelen voor een prijs. Na de bekerfinale treft Malinwa opnieuw Antwerp, nu in de Supercup. "Dit is een veredelde oefenwedstrijd", opende Defour zijn persconferentie. "Een week voor de competitie wilden we een wedstrijd tegen een goede tegenstander. Dat is bij deze gelukt. We hebben de Supercup in onze schoot geworpen gekregen - Antwerp pakte de dubbel en zo mag Mechelen als verliezend bekerfinalist het opnemen tegen de 'Great Old'. We willen gewoon een goede wedstrijd spelen. De dingen waar we de afgelopen op getraind hebben, wil ik zondag terugzien."