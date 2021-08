LIVE. Standard en Oostende houden elkaar voorlopig in evenwicht, Klauss kopte de grootste kans van de wedstrijd op de lat

Vuelta Alejandro Valverde stapt huilend uit Vuelta na zware val in afdaling, ook Carthy geeft op

17:52 Meteen afscheid van twee grote namen in de eerste échte bergetappe van de Vuelta. Alejandro Valverde (Movistar), de nummer 4 in het klassement, gaf op na een zware val in de afdaling. Even ervoor stapte ook Hugh Carthy (EF Education), de derde van vorig jaar, uit de rittenkoers.