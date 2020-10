LIVE. Slotkwartier gaat in, VAR keurt penalty voor Inter af

Merksplas Na storm Ciara gooit nu Covid-19 roet in het eten: veldrijden in Merksplas zonder publiek

15 oktober Het zit de organisatie van de cyclocross in Merksplas echt niet mee. Nadat storm Ciara begin dit jaar al de allereerste editie op de Kolonie in het water deed vallen, is het nu corona dat voor een serieuze opdoffer zorgt. Er zal op 21 november wel gekoerst worden, maar dan zonder publiek en zonder vips. “We moesten aan de veiligheid denken en nog eens een zwaar financieel risico nemen zouden we niet overleven”, zegt Marc Van Gestel van de Hoogstraatse Spurters.