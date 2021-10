LIVE. “Ruud is terug in topvorm”: Vormer en Van Der Brempt aan aftrap bij Club Brugge, Antwerp met Balikwisha en Engels

European Open Comeback­man Malisse (41) krijgt er niet genoeg van in Sportpa­leis met nieuwe stunt in dubbel European Open: “Xavier speelt niet als een oude man”

21 oktober De 41-jarige Xavier Malisse spettert bij zijn eenmalige comeback in het dubbelspel van de European Open. Samen met Lloyd Harris stuntte hij nu ook tegen het eerste reekshoofd Ivan Dodig en Marcelo Melo (6-4, 3-6, 10-7). Het Belgisch-Zuid-Afrikaanse gelegenheidsduo staat zo tot hun eigen verbazing en tot jolijt van het publiek in het Sportpaleis in de halve finales.