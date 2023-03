LIVE RONDE VAN CATALONIË. Snelle mannen mogen hun kans wagen - Evenepoel beleeft rustige dag

Boksen Geen onbetwiste kampioen: boksclash tussen Tyson Fury en Oleksandr Usyk van de baan

De boksclash tussen Tyson Fury (34) en Oleksandr Usyk (36) is van de baan. Dat bevestigt de promotor van Usyk aan ‘Sky Sports’. Fury (WBC) en Usyk (WBA, WBO en IBF) hebben samen de vier belangrijkste boksbonden in handen bij de zwaargewichten en zouden dus gaan uitmaken wie de beste is in zijn gewichtsklasse.