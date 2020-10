LIVE ROLAND GARROS. Nadal smeert Djokovic loodzware 0-6-cijfers aan en wint hoogstaande eerste set TLB

11 oktober 2020

15u15 2 Roland Garros Duel 'numero 56', het negende in een grandslamfinale, spelen Novak Djokovic en Rafael Nadal tegen elkaar. De Spanjaard kan met een dertiende Roland Garros-kroon de 20 grandslamtitels van Roger Federer evenaren, zijn Servische rivaal gaat voor grandslamtriomf nummer achttien. De twee grootmachten spelen op dit moment hun finale en Nadal gaf Djokovic in een hoogstaande eerste set een pandoering: 0-6!

Ze zeiden dat de coronacontext rituelenmonster Nadal uit zijn concentratie zou halen. Ze zeiden dat de kille omstandigheden nefast gingen zijn voor zijn tennis. Ze zeiden dat de ballenwissel (van Babolat naar Wilson) het gif uit zijn hoogopspringende slagen zou halen. En toch staat hij gewoon voor de dertiende keer sinds 2005 in de finale van Roland Garros.

‘Rafa’ begon ook verschroeiend aan de match. Bij de felbevochten punten haalde hij het telkens, wat resulteerde in een vroege break. Djokovic bood flink weerwerk, maar Nadal kon z’n break ook bevestigen. Én hij stoomde door. Naar 0-4, ondanks drie breakpunten voor ‘Nole’. De waanzinnige rally’s volgden elkaar op, de toeschouwers werden verwend. En telkens met Nadal als winnaar van de punten, ook opnieuw op de service van Djokovic. Wéér een break, en wéér een bevestiging van die break. 0-6. Harde cijfers. Niet dat de Serviër slecht was - integendeel. Maar tegen deze Nadal is bitterweinig te beginnen. Een kleine machtsontplooiing.

Aan het einde van set twee leest u hier het setverslag

Lees ook:

Djokovic is zich bewust van rol van underdog in finale tegen Nadal: “Beste tennis nodig, anders heb ik geen kans”