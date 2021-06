LIVE. Rode Duivels geland in Sevilla en aangekomen bij luxueus hotel, een wolkenkrabber van 180 meter hoog

Rode DuivelsMorgen staat de eerste échte test voor de Rode Duivels op dit EK op het programma. Om 21 uur nemen ze het in het bloedhete Sevilla op tegen Portugal. Deze voormiddag vertrokken de Duivels richting Spanje, later vandaag is er ook nog een persconferentie en training in La Cartuja, het stadion van morgen. Alle ontwikkelingen kan u volgen in deze liveblog!