LIVE. Rafael Nadal op weg naar nummer dertien en evenaring Roger Federer? Filip Dewulf

11 oktober 2020

07u38 0 Roland Garros Duel 'numero 56', het negende in een grandslamfinale, vandaag tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. De Spanjaard kan met een dertiende Roland Garros-kroon de 20 grandslamtitels van Roger Federer evenaren, zijn Servische rivaal gaat voor grandslamtriomf nummer achttien. 'Intouchable'. U kan deze finale deze namiddag vanaf 15u trouwens LIVE volgen bij HLN.be.

Ze zeiden dat de coronacontext rituelenmonster 'Rafa' uit zijn concentratie zou halen. Ze zeiden dat de kille omstandigheden nefast gingen zijn voor zijn tennis. Ze zeiden dat de ballenwissel (van Babolat naar Wilson) het gif uit zijn hoogopspringende slagen zou halen. Morgen staat Rafael Nadal gewoon voor de dertiende keer sinds 2005 in de finale van Roland Garros nadat hij zich gisteren voorbij Diego Schwartzman werkte. Zege nummer 99 aan de Porte d'Auteuil kwam er niet zomaar - de Argentijn kwam nog een beetje opzetten in set drie -, maar uiteindelijk gaat Nadal voor de zesde keer zonder setverlies naar de finale van zijn gravelbiotoop. "Je moet altijd een beetje pijn lijden als je naar de finale van Roland Garros wilt, hé", lachte Nadal. "Ik speelde niet veel tennis de laatste zes maanden en dat is ongewoon. Om het geloof te behouden in je spel moet je matchen winnen, moet je opnieuw door dat proces gaan. Weer dat soort momenten meemaken, weten dat ik succes zal hebben als ik mijn forehand agressief blijf gebruiken, dat geeft me een positief gevoel en vertrouwen."

Recordjacht

De toekomst oogt vertrouwd met wederom een finale tegen Novak Djokovic. Het verhaal van diens halve finale tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 6) leek lange tijd op dat van Nadal. Djokovic was - toch qua score - ongenaakbaar, maar bij 3-6, 2-6, 4-5 benutte Tsitsipas ineens zijn eerste van elf breakballen nadat hij net daarvoor een matchpunt had gered. Het zette de Griek zelfs aan tot het winnen van die set en in set vier voor een nog grotere verrassing te zorgen door, ondanks het overwicht van Djokovic (11 breakballen), ook die af te snoepen. In de beslissende set bleef het eerste reekshoofd sereen om met 6-1 te besluiten en zo toch naar zijn vijfde Parijse finale te trekken. "Aan de buitenkant was ik kalm, maar aan de binnenkant was het iets anders", glimlachte Djokovic. "Ik ben tot het einde solide gebleven."

In deze 28ste grandslamfinale voor Nadal en 27ste voor Djokovic staat er veel op het spel. De gravelkoning kan met zijn 20ste grandslamsucces Roger Federer evenaren, terwijl de Servische superman met een achttiende triomf zeer dichtbij zijn twee kompanen kan sluipen. "Dit is zijn huis", lachte Djokovic, die Nadal één keer (kwartfinale 2015) kon verslaan op Roland Garros, zijn favorietenrol weg.

Nadal: "Het enige dat ik weet, is dat ik op mijn best zal moeten zijn."

Lees ook:

Djokovic is zich bewust van rol van underdog in finale tegen Nadal: “Beste tennis nodig, anders heb ik geen kans”