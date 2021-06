LIVE. Protagonisten aangekomen in La Cartuja - Duivels, met Eden Hazard en Vermaelen, spelen in het rood

Turnen Nina Derwael verbijt de tranen na foute afsprong in generale repetitie FIT Challenge Gent: “Het was mijn dag niet”

0:45 Nina Derwael pinkte een traantje weg: in de kwalificaties van de FIT Challenge in Gent liep de afsprong van haar olympische oefening fout af. Dit mag haar niet in Tokio overkomen in haar missie op goud: “Iedereen kan een slechte dag hebben, maar hier moet ik uit leren.”