LIVE. Portugese sportkrant wil Duivels straks opeten als wafeltjes - Gewezen Portugese topspits blaast: “De Bruyne is anders”

Formule 1 Machtige Verstappen heerst in GP van Stiermar­ken en deelt nieuwe tik uit aan Hamilton

16:58 Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag op de Red Bull Ring in Spielberg in Oostenrijk de Grote Prijs Formule 1 van Stiermarken gewonnen, dat is de achtste WK-manche van het seizoen. De Nederlander startte vanop poleposition en gaf zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) geen enkele kans. Hij eindigde de race met bijna 40 seconden voorsprong.