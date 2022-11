LIVE POLEN-SAOEDI-ARABIË. Kunnen Lewandowski en co. winnen van verrassing Saoedi-Arabië?

MMA KIJK. Belgische MMA-vech­ter Jan Quaeyhae­gens pakt uit met straffe KO en zet stap richting UFC: “Ik heb zot gevaarlij­ke knieën”

Geweldig moment voor de Belgische vechtsport zondag in de Londense BT Studios tijdens Cage Warriors 147. Na nauwelijks 25 seconden al ziet Jan Quaeyhaegens (29) zijn wedstrijdplan werkelijkheid worden. Een vliegende kniestoot recht in het gezicht van de Braziliaan Erick Da Silva die knock-out gaat. “Ik heb zot gevaarlijke knieën”, zegt ‘Q-Bomb’, die nu voor de titel bij de lichtgewichten wil gaan om zo door te stoten tot het felbegeerde UFC, de Champions League van het Mixed Martial Arts. Kenner en Pickx+-commentator Sverre Denis is een believer. “Alles valt in de juiste plooi voor Jan. ik geloof in zijn plan.”

22 november