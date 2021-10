LIVE. Peloton heeft kopgroep met Bakelants bijna te pakken, vooral prikjes van Ineos en Sivakov onderweg

WielrennenIl Lombardia. Het laatste Monument en de laatste grote afspraak van dit wielerseizoen. Om 10u30 start het peloton in Como aan de ‘Koers van de Vallende Bladeren’. 239 kilometer later kennen we rond de klok van vijven in Bergamo de winnaar. Zet Julian Alaphilippe zijn regenboogtrui in de verf? Pakt Primoz Roglic of Tadej Pogacar een laatste keer uit? Of boekt Remco Evenepoel een grote en vooral symbolische zege in de koers waar hij vorig jaar ten val kwam? Hier kan u elke pedaalslag in de Ronde van Lombardije LIVE volgen. Vanaf 13u35 is de koers te bekijken op VTM.