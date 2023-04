LIVE OOSTENDE-STANDARD. De goal van de hoop: Arase maakt er 1-3 van

Klaar voor de lente? Dit zijn de 3 grootste tassen­trends voor dit seizoen

De lente is in het land. Tijd om je wintergarderobe in te ruilen voor een zonnigere kleerkast. Een nieuwe handtas fleurt je outfit instant op. Benieuwd naar de tassentrends dit seizoen? Die beloven veel goeds. Van handtassen zo fluffy als een kussen tot héél veel glitters: dit zijn de drie opvallendste lententrends.