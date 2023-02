LIVE OMLOOP. Yves Lampaert hoopt zaterdag meteen te scoren: “Zonder Van Aert en Van der Poel schuif je twee plaatsen dichter bij winst”

PORTRET. De relatie tussen Tom Boonen en Lore zat al eerder in woelig vaarwater. “Maar ze was altijd de vrouw van mijn leven en wellicht is ze dat nog”

Het sprookje van Tom Boonen (42) en Lore Van de Weyer (39) is al een tijdje uit, maar nu mag het ook officieel geweten zijn. De gewezen wielergod en het meisje van de buren, ouders van een nu 8-jarige meisjes-tweeling, zijn na twintig jaar uit elkaar. Boonen heeft intussen een nieuwe vriendin. Portret van een koppel dat vaak opgejaagd wild was maar ook vandaag nog altijd met opvallend veel respect over elkaar praat. “Nadat we beslist hadden om wat afstand te nemen, vielen alle puzzelstukjes miraculeus in elkaar.”