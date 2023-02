LIVE OMLOOP. Vier Belgen in kopgroep van zeven renners, topfavoriet De Lie: “Positionering wordt heel belangrijk”

Molano gooit in “pure casino” z’n wiel net iets sneller over de meet dan de rest, Evenepoel kent rustige dag in UAE Tour

Tim Merlier is in 2023 niet langer ongeslagen. De Colombiaan Juan Molano van thuisploeg Team UAE won verrassend de eerste massasprint in de UAE Tour. De vier Belgische ploegen zagen hun sprinter verloren lopen in de laatste bocht. “Het was een casino.”