LIVE OMLOOP. Soudal-Quick.Step en AG2R-Citroën verkennen het parcours, ook Pidcock laat zich zien

Ondanks heisa en provoca­ties zal Atlético de gedenk­plaat van ‘rat’ Thibaut Courtois dan toch niet verwijde­ren

Atlético heeft de knoop doorgehakt. De fel besproken en besmeurde gedenkplaat van Thibaut Courtois aan het Cívitas Metropolitano Stadion wordt dan toch niet verwijderd. Begin vorige maand had zijn ex-club in een brief excuses geëist. Atlético neemt nu vrede met zijn uitleg dat zijn uitdagende woorden van vorige lente verkeerd werden geïnterpreteerd. Of diehard Atlético-fans die beslissing op gejuich zullen onthalen, is iets anders.