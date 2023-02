LIVE OMLOOP. Schaduwfavoriet Ben Turner geeft op na valpartij, De Lie: “Positionering wordt heel belangrijk”

Boksen Kijk zondag exclusief op HLN naar de veelbespro­ken boksclash tussen Jake Paul en Tommy Fury

Het langverwachte gevecht tussen Jake Paul en Tommy Fury is zondag exclusief te zien op HLN. Het gevecht, dat gedoopt is tot ‘The Truth’, vindt plaats in Saoedi-Arabië. Het evenement begint om 20 uur Belgische tijd. ‘The Problem Child’ Paul neemt het naar verwachting rond 23 uur op tegen Fury, het halfbroertje van zwaargewichtkampioen Tyson Fury.