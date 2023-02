LIVE OMLOOP. Lotto-Dstny met favoriet Arnaud De Lie verkent het parcours: bekijk hier de beelden

ANALYSE. Een 37-jarige ‘twintiger’ scoort beter dan Romelu Lukaku: waarom ‘Big Rom’ bij Inter niet langer onaantast­baar is

Inter-coach Simone Inzaghi ziet Romelu Lukaku zielsgraag. En toch. Voor de Champions League-confrontatie met FC Porto dubt hij over zijn spitsenpaar. Lautaro is een zekerheid, maar ‘Big Rom’ ligt in de weegschaal met een ‘twintiger’ van 37. Achtergronden bij het dilemma van een coach: spreken de cijfers écht in het voordeel van ene Edin Dzeko?