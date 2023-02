LIVE OMLOOP. Jumbo-Visma pleegt coup, maar peloton roept Van Hooydonck en co tot de orde

Lukaku weet niet dat hij al op tv is en zorgt voor heerlijk moment, maar Henry geeft hem wel gelijk: “Hij oogt magerder”

En of het hem deugd zal hebben gedaan. Romelu Lukaku scoorde gisteravond in de Champions League een levensbelangrijke goal voor Inter tegen Porto als invaller. Eindelijk nog eens matchwinnaar. Thierry Henry haalde op de Engelse tv de loftrompet boven en vond vooral dat de spits er fitter uitzag. En daar lijkt Lukaku ook zo over te denken.