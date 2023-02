LIVE OMLOOP. De Lie, Pidcock of toch iemand anders: wie wint de Vlaamse openingsklassieker?

Formule 1 Meeste rondjes én snelste tijd: Max Verstappen vlamt meteen goed door op eerste testdag van Bahrein

Max Verstappen heeft op de eerste testdag in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Formule 1 meteen flink doorgereden. De Nederlandse wereldkampioen reed op het circuit van Sakhir in Bahrein in zijn nieuwe Red Bull maar liefst 157 rondes, de meeste van allemaal. De snelste tijd kwam ook nog eens op zijn naam, met 1.32,837.