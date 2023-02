LIVE (morgen, 18u45). Op Kana en Delcroix na iedereen present op training Anderlecht richting cruciaal duel tegen Ludogorets

Serie A “Dit is heel moeilijk te verwerken”: Lukaku draagt eerste Serie A-goal in zes maanden op aan overleden Atsu

Deze keer haalt hij de headlines om de juiste redenen. Romelu Lukaku (29) scoorde zijn eerste doelpunt in zes maanden in de Serie A. Goal die hij opdroeg aan zijn ex-ploegmaat Christian Atsu, slachtoffer van de aardbevingen in Turkije. “Rust zacht, broer”, schreef hij ook op Instagram na de match. Scoren deed hij met een gelukje, mag gezegd. Hij miste eerst vanop de stip, maar omdat de doelman te vroeg vertrok, mocht hij het nog eens proberen. Je zou voor minder het zweet van je voorhoofd vegen. Oef. Inter won uiteindelijk met veel moeite van Udinese.