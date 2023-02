LIVE LIVERPOOL-REAL MADRID. 2-0 na blunder van Courtois! Salah neemt cadeautje in ontvangst en verdubbelt voorsprong Liverpool

Match je handtas met je manicure: 3 keer inspiratie voor deze geliefde stijltruc voor de lente

Knalgroen, levendig magenta en elektrisch blauw: in 2023 mogen we helemaal losgaan met kleur. Zachte nude tinten op je nagels blijven het goed doen, maar wie écht mee wil zijn kiest dit voorjaar voor een knallende manicure. Een tas die bij je nagels past maakt je look compleet.