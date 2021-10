LIVE. Izquierdo mag tien minuten invallen, Club Brugge heeft de match volledig onder controle

tour de france ‘Allez Opi-Omi’-vrouw, die massale valpartij veroorzaak­te in Tour, hangt vier maanden cel met uitstel boven het hoofd

14 oktober De Franse vrouw die afgelopen zomer voor een massale valpartij in het Tourpeloton zorgde, hangt vier maanden cel met uitstel boven het hoofd. Dat heeft de rechtbank in Brest vandaag beslist. Een best zware straf voor de Française, die met haar rug naar de renners een kartonnen bord met de tekst ‘Allez Opi-Omi’ omhoog hield.