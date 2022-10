LIVE. Indy Boonen brengt KV Oostende op slag van rusten op voorsprong tegen Zulte Waregem

Rode Duivels De dokter van de Rode Duivels, een dikke maand voor het WK: “Het wordt een race tegen de klok om Romelu op een hoog niveau te krijgen”

Over één maand en één dag beginnen de Rode Duivels tegen Canada aan hún WK in Qatar, maar het is nog bang afwachten wie fit raakt voor die eerste afspraak. Onder meer Romelu Lukaku is nog steeds niet aan spelen toe - al komt daar woensdag mogelijk verandering in. “Het WK is voor Romelu niet in gevaar, maar het wordt wel een race tegen de klok om hem op een hoog niveau te krijgen”, aldus bondsdokter Kristof Sas.

