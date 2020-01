LIVE. Goffin moet knokken om in Australian Open te blijven tegen Rus Roeblev Redactie

25 januari 2020

07u38 0

David Goffin heeft het in de derde ronde van de Australian Open niet onder de markt tegen de Rus Andrej Roeblev - het nummer 16 van de wereld die dit jaar nog geen match verloor. Onze landgenoot won de eerste set met 6-2, maar moest vervolgens sets 2 en 3 prijsgeven (6-7 en 4-6). In de vierde set staat het met 6-6. Ook Elise Mertens is op dit moment aan zet. Zij is bezig aan een driesetter tegen Catherine Bellis. (later meer!)