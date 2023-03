LIVE. Geen doelpunten in eerste uur van Zulte Waregem-Antwerp: kopbalgoal Alderweireld voor rust afgekeurd

Toby Alderwei­reld begrijpt niet waarom zijn doelpunt werd afgekeurd: “Keeper kon nooit bij de bal”

Toby Alderweireld, net terug uit blessure, opende in de eerste periode de score in het duel tussen Zulte Waregem en Antwerp. De 34-jarige centrale verdediger was door het dolle heen, maar het feestje was van korte duur. De treffer van Alderweireld werd namelijk door de VAR afgekeurd voor hinderlijk buitenspel van Balikwisha. Een beslissing die de voormalige Rode Duivel niet kan begrijpen. “Ik kop de bal vrij in en de keeper had volgens mij nooit van zijn leven bij de bal gekund. Maar de ref beslist uiteindelijk”, aldus een ontgoochelde Alderweireld.