LIVE GALATASARAY-MOLDE. Kunnen Dries Mertens en co kwalificatie voor Champions League veiligstellen?

Haaland mist penalty en scoort dan 0-1, maar Man City (met Doku op bank) heeft nog late goal nodig om foutloos te blijven

Geen puntenverlies voor quadruple-winnaar Manchester City op Bramall Lane, maar wat scheelde het. Nadat Erling Haaland een penalty gemist had scoorde hij toch nog zijn onvermijdelijke goal, alleen maar om Sheffield United vijf minuten voor tijd zien gelijk te maken. Enkele minuten later was daar Rodri to the rescue. De Spanjaard, met een patent op belangrijke goals, bezorgde City toch nog de zege. Aanwinst Jérémy Doku zat meteen in de selectie en op de bank, maar viel niet in.