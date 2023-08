LIVE GALATASARAY-MOLDE (21u). Kunnen Dries Mertens en co kwalificatie voor Champions League veiligstellen?

PORTRET. Een streepje Top Gun en een rol in Dunkirk: wie is Dan Friedkin, de stuntman die Lukaku persoon­lijk naar Rome vliegt?

Dan Friedkin (58), eigenaar van AS Roma, is een stuntman. De transfer van Romelu Lukaku naar AS Roma is voor een belangrijk deel ook zijn verdienste. Zijn vermogen van 5,6 miljard dollar al helemaal. Wie is de man die Lukaku straks eigenhandig naar Rome vliegt?